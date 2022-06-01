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Ларіса Брежнєва
Ларіса Брежнєва
Сегодня 15:4178

У Путивлі виявили крадія з підробними документами військового

Під час перевірки документів на одному з блок-постів міста працівники поліції звернули увагу на чоловіка у військовій формі, який дивно себе поводити.

Під час спілкування з правоохоронцями вказаний чоловік показав посвідчення учасника бойових дій.

В ході перевірки виявилося, що 37-річний чоловік перебуває у розшуку в місті Глухів за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». А документ який він надав для перевірки виявився із ознаками підробки.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. У подальшому зловмисника було передано працівникам поліції Глухівщини.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Наразі чоловіку вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Кража Підробні документи
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