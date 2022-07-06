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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 18:00149

На Сумщині згадували Петра Калнишевського в 331-й день його народження

У липні Сумщина традиційно вшановує пам'ять нашого земляка - останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського

Це був справжній державник, який розумів, що політична автономія неможлива без міцної економіки. Перше, з чого він розпочав шлях до незалежності, була розбудова господарства і обробка земель.

Калнишевський відстоював і незалежність церкви. Московити тоді, точно так як і сьогодні, бачили в цьому загрозу для імперії. Боялись вольових, розумних і хазяйновитих українців. І точно так, як і в наші дні, почали грабувати та вбивати мирне населення. Під надуманим приводом «захисту» захоплювали наші землі.

«Історія повторюється. Сьогодні ми знову маємо захищати свободу і незалежність. Нащадки славних козаків – наші герої-захисники стоять на позиціях, з кожним днем наближаючи перемогу. Серед усіх – і наша 27 артбригада, названа на честь Петра Калнишевського. Я певен – ми маємо продовжити справи видатного земляка, формуючи вільну, квітучу і заможну Україну!», – наголосив Дмитро Живицький під час урочистих заходів у селі Пустовійтівка.

 

Сумська ОВА

Общество
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