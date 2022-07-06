Сумчан запрошують на нетворкінг змінотворців Салют змінотворці, вас вітає Дворик на Кузнечній, скорочено DNK.

Декілька днів назад, я вже збирався лягати спати, уявляючи перед сном як палає русня. І тут неочікувано зателефонував невідомий номер, я взяв трубку і почув фразу: "I'M BACK. П'ятниця, о 18:30, збирай змінотворців". Далі пішли гудки, ніяких пояснень не потрібно було, я відразу зрозумів, що це був нетворкінг, і це його повернення.

Тож збираємось в цю п'ятницю о 18:30 за адресою Кузнечна, 2.

Для всіх нагадую правила нетворкінгу:

1. Ведучого немає і не буде. Крутість вечора залежить від тебе — знайомся, спілкуйся, цікався!

2. Якщо не знаєш із чого почати — представся і розкажи чим займаєшся чи цікавишся.

3. Не застрягай в одному колі спілкування — змінюй співрозмовників.

Нетворкінг — це про знайомство змінотворців, пам'ятай про це.