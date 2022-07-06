Окупанти в паніці від можливостей нового озброєння, яке отримує ЗСУ У них масово горять танки, але з тією технікою, що мають загарбники, поцілити у відповідь – складно.

Про це свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол.*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут», – скаржиться окупант своїй дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: «вам же надо танками стрелять на такие расстояния». Але «вояк» виправляє її уявлення про сучасну війну: «Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?».

Що ж, чим більше панікує ворог – тим краще. Кожен український захисник – на фронті і в тилу – робитиме все, щоб знищити загарбників, які прийшли на нашу землю!