У Сумах продовжують щепити від COVID-19

«Випадки коронавірусної хвороби COVID-19 продовжують реєструватись у світі, Україні та в Сумській територіальній громаді. Вакцинація – це єдиний спосіб захистити себе від тяжких наслідків хвороби і смерті», – зазначають в управлінні охорони здоров’я.

Щепитися можна в амбулаторіях обох Центрів первинної медико-санітарної допомоги та КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона».

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (у будні з 9:00 до 15:00, у вихідні з 9:00 до 13:00):

амбулаторія на вул. Іллінська 48-50;

амбулаторія на вул. О. Аніщенка, 10;

амбулаторія на вул. Ковпака, 7;

амбулаторія на вул. Праці, 3 (у будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4).

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» (у будні з 9:00 до 15:00, у вихідні з 9:00 до 12:00):

амбулаторія на вул. Привокзальна, 3А ;

амбулаторія на вул. Івана Сірка, 33/1;

амбулаторія на вул. Паркова, 1.

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. Марко Вовчок, 2; у будні з 9:00 до 15:00).

Наразі доступні вакцини Pfizer/BioNTech і Sinovac Biotech (CoronaVac) (наявність необхідно уточнювати в закладі).