У Сумах продовжують щепити від COVID-19

«Випадки коронавірусної хвороби COVID-19 продовжують реєструватись у світі, Україні та в Сумській територіальній громаді. Вакцинація – це єдиний спосіб захистити себе від тяжких наслідків хвороби і смерті», – зазначають в управлінні охорони здоров’я.
Щепитися можна в амбулаторіях обох Центрів первинної медико-санітарної допомоги та КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона».
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (у будні з 9:00 до 15:00, у вихідні з 9:00 до 13:00):
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» (у будні з 9:00 до 15:00, у вихідні з 9:00 до 12:00):
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. Марко Вовчок, 2; у будні з 9:00 до 15:00).
Наразі доступні вакцини Pfizer/BioNTech і Sinovac Biotech (CoronaVac) (наявність необхідно уточнювати в закладі).