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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:46123

Конотопчанки у складі збірної України з пляжного футболу гратимуть на прем’єрному мундіаліто

Всесвітня організація пляжного футболу ухвалила рішення провести цьогоріч перший в історії розіграш жіночого Мундіаліто.

Серед чотирьох команд, запрошених до участі в турнірі, є й жіноча збірна України, де грають наші конотопчанки, колишні вихованки Конотопської ДЮСШ Юлія ДЕХТЯР та Олеся ГРАНАТ (перший тренер Олена КУЛІШ).

Нагадаємо, що нещодавно, з 30 червня по 3 липня, наша команда в португальському Назаре брала участь у першому етапі Євроліги-2022. Синьо-жовті поступилися збірним Англії (3:4), Іспанії (1:3) та перемогли команду Чехії (4:0 ).

Капітан збірної України Юлія ДЕХТЯР, згадуючи вже пройдений етап ігор, зазначила: «Саме в Португалії ми нарешті зібрались в повному складі й мали три-чотири підготовчі дні. В передігровому мікроциклі відпрацьовували наші тактичні задумки, адже в Києві робився акцент на функціональній підготовці. У Назаре в нас були три матчі. На першому етапі суперники були дуже непрості: Іспанія, Англія та Чехія. Іспанія займає перший номер у рейтингу BSWW, а Англія — третій. Ми розпочинали турнір поєдинками саме з ними й легкої прогулянки, звісно, не чекали. Розуміли, що від цих двох матчів залежить дуже багато. Наше завдання було взяти максимальну кількість очок на португальському етапі, а загалом — потрапити до першої четвірки, щоб потім у Суперфіналі змагатися за медалі Євроліги-2022».

Отже, наступним турніром для жіночої збірної України з пляжного футболу буде Мундіаліто-2022, що відбуватиметься на Тенеріфе 21—23 липня. Окрім нашої команди, у ньому візьмуть участь збірні Іспанії, Англії та Чехії! Наразі в Києві з 12 липня розпочався тренувальний процес, а у вересні в Італії жіноча збірна України зіграє з Італією та Португалією.

Бажаємо нашим дівчатам перемог, а першій тренерці спортсменок Олені КУЛІШ – виховувати й надалі гравчинь, які гідно представлятимуть на спортивній арені наше місто та Україну!

Спорт
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