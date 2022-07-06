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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:33189

У кого в Сумах сьогодні сухі крани?

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами:

  • пр-т М. Лушпи, 20/1 (заміна лічильника холодної води в квартирі);
  • вул. С. Табали, 30 ( заміна крана гарячої води в квартирі);
  • вул. Глінки, 11 (заміна корінного крана холодної води в квартирі);
  • вул. СКД, 12 (заміна рушникопідсушувача);
  • вул. Засумська, 12Г, вул. Робітнича, 84 (заміна кранів холодної води в квартирах);
  • вул. Іллінська, 10 (заміна труб гарячої та холодної води в квартирі);
  • вул. Шевченка, 2 (заміна кранів холодної та гарячої води в квартирі).
  • Крім того, КП "Міськводоканал" повідомляє, що для ліквідації пориву водопроводу сьогодні, 14 липня, о 10:20 припинено подачу води до будинків № 15 та 23 по проспекту Михайла Лушпи.

    Аварійно-ремонтні роботи виконуються.

Общество
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