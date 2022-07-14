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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 15 вибухонебезпечних предметів

13 липня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування виявили 15 вибухонебезпечних предметів, з яких 2 знищили.

Серед них мінометні міни, осколково – фугасна авіаційна бомба, ручні гранати, постріли від ручного та станкового протитанкового гранатомета та протитанкові міни. Небезпечні знахідки було виявлено в Конотопському та Охтирському районах.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні таких знахідок ні в якому разі їх не торкатись, не намагатись їх перенести або розібрати, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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