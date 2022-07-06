"Ворогів на ножі": Wellboy з Сумщини випустив нову пісню (відео) Популярний артист Wellboy з Охтирщини вперше за час повномасштабної війни випустив новий трек. У пісні "Ворогів на ножі" співак описав українську незламність.

У час війни чимало артистів випускають пісні, у яких викладають весь той біль, який щодня проживає український народ. Антон Вельбой також презентував нову композицію.

У композиції артист розповів про українську незламність, про накладання історії на сьогодення. Трек "Ворогів на ножі" про те, як нам доводиться боротися за українські цінності, культуру, традиції, а найголовніше – нашу ідентичність, яку ворог намагається вкрасти та знищити. Наші предки не здавалися і ми не здамося. Ми воюватимемо з ворогом і обов'язково переможемо.

Це пісня не про війну. Вона про непереможний людський дух, про нашу перемогу, свободу та жагу до життя. Ми переживаємо не найкращі часи, але через тріщину обов'язково просочиться світло і всі вороги будуть покарані,

– сказав Wellboy.

Зазначимо, це перший трек, який артист випустив без продюсування скандального Юрія Бардаша. Експродюсер Wellboy відзначився скандальними проросійськими заявами, пише showbiz.24tv.ua.