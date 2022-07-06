У Сумах відновлено роботи з асфальтування пошкоджених ділянок доріг 13 липня КП «Шляхрембуд» відновило роботи з ямкового ремонту доріг в обласному центрі.

Нетривала перерва в проведенні робіт була зумовлена несприятливими погодними умовами (значними опадами) та затримкою в постачанні матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші, повідомляє сайт підприємства.

Відсьогодні знову проводиться асфальтування, в першу чергу – на тих ділянках, де раніше вже були проведені підготовчі роботи (фрезерування). А саме: по вул. Косівщинській, пр. Курському (місцевий проїзд в районі будинку №103), вул. Харківській (другорядний проїзд на ділянці від вул. СКД до вул. Табали та в районі шляхопроводу).

Окрім того, завершено відновлення тротуару біля СНАУ, який постраждав при наступі рашистів ще на початку війни.

Найближчим часом плануються роботи по вул. Іподромній, вул. Прикордонній та пр. Лушпи (другорядні проїзди).