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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:58110

Сумські патрульні затримали наркозакладчицю

76 закладок: ранкове патрулювання сумських поліцейських Дмитра Зуєнка, Катерини Маги та Вадима Байбакова розпочалося із затримання жінки, яка, ймовірно, розповсюджувала наркотики

Підозрілу громадянку, яка дивно копирсалася в землі біля паркану, інспектори помітили на вулиці Олексія Братушки.

Патрульні зупинились біля жінки. Громадянка помітно нервувала, хоча й намагалася не показувати цього. Під час проведення поверхневої перевірки 38-річна жінка дістала із сумки 76 згортків із речовиною синтетичного походження. Громадянка зізналася, що це наркотичні речовини, та що вона робила "закладки".

Патрульні одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Надалі ще один такий згорток поліцейські виявили саме в тому місці біля паркану.

Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність за ст. 307 ККУ.

Патрульна поліція Сумщини

Право Наркодилер Наркозакладки Наркотики
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