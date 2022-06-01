На Сумському прикордонні злодій не злякався обстрілів та обікрав непрацюючий банк

Перебуваючи у прикордонній зоні поблизу пункту пропуску з рф, яка й досі піддається постійним обстрілам, зловмисник скористався нагодою й викрав із непрацюючого приміщення банку рахувально-грошову машинку. Правоохоронці не лише викрили злодія, а й розшукали та вилучили викрадену річ, яку найближчим часом повернуть власникам.
Про крадіжку машинки для рахування грошових купюр з приміщення непрацюючої банківської установи, яка знаходиться неподалік пункту пропуску з країною – агресором і піддається постійним обстрілам, у поліцію повідомив представник фінустанови.
Правоохоронці провели ряд пошукових заходів і встановили причетність до крадіжки 43-річного жителя Глухова. Чоловіка розшукали і він зізнався у скоєному.
За словами підозрюваного, того дня він по робочим питанням перебував у прикордонній зоні. Побачивши непрацююче приміщення фінустанови, він зазирнув туди. Там побачив машинку для рахування грошових купюр і вирішив її викрасти. Чужу річ він у подальшому передав знайомим.
Поліцейські вже вилучили викрадене та найближчим часом повернуть власникам.
Відносно чоловіка у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Остаточне покарання йому визначить суд.
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