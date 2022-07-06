Чи буде Сумщина з врожаєм? Надзвичайно високий температурний режим, переважна спекотна суха погода спричинили прискорений розвиток сільськогосподарських культур.

Аграрії Роменського, Охтирського та Сумського районів розпочали збирання озимого та ярого ячменю. За даними Департаменту агропромислового розвитку СОВА на 8 липня, зазначених культур вже обмолочено на площі понад 400 гектарів із середньою урожайністю 46,0 ц/га. Намолочено перших 1840 тонн збіжжя нового врожаю. Для порівняння середня урожайність ячменю по районам становить: у Роменському – 54 ц/га, Охтирському – 40 ц/га та Сумському – 45 ц/га.

Цьогоріч сільськогосподарські роботи даються вкрай важко. Весняна посівна кампанія в регіоні була під питанням. Як розповів під час зустрічі з журналістами заступник Сумської обладміністрації Тарас Савченко, починаючи з першої декади березня кожного тижня проводилися зустрічі з аграріями. Головною темою була посівна кампанія. Навесні був ризик того, що поля залишаться не засіяні, зважаючи на активні бойові дії в області. Тоді, враховуючи усі ризики, було оцінено, що буде засіяно близько 60% площ від минулорічних. По факту вийшли на 91%. І цей показник є вищим середнього по Україні, навіть враховуючи відносно стабільні регіони. На той момент ОВА допомагала аграріям вирішувати питання з пальним, логістичні проблеми, по проїзду через блокпости, координації з військовими, з прикордонниками.

Зараз ці питання знову набувають актуальності – йдуть жнива. Обласна адміністрація постійно тримає цю тему на порядку денному. Те, що в компетенції обласної влади – вирішується на місці. Також під контролем питання, які потребують вирішення на національному рівні.

«Наразі можна констатувати, що на наше глибоке переконання, Сумщина буде з урожаєм. Будуть сформовані достатні товарні запаси для реалізації цього урожаю як в межах України в інші області, так і для експорту», - запевнив під час брифінгу Тарас Савченко.