Чи буде Сумщина з врожаєм?

Аграрії Роменського, Охтирського та Сумського районів розпочали збирання озимого та ярого ячменю. За даними Департаменту агропромислового розвитку СОВА на 8 липня, зазначених культур вже обмолочено на площі понад 400 гектарів із середньою урожайністю 46,0 ц/га. Намолочено перших 1840 тонн збіжжя нового врожаю. Для порівняння середня урожайність ячменю по районам становить: у Роменському – 54 ц/га, Охтирському – 40 ц/га та Сумському – 45 ц/га.
Цьогоріч сільськогосподарські роботи даються вкрай важко. Весняна посівна кампанія в регіоні була під питанням. Як розповів під час зустрічі з журналістами заступник Сумської обладміністрації Тарас Савченко, починаючи з першої декади березня кожного тижня проводилися зустрічі з аграріями. Головною темою була посівна кампанія. Навесні був ризик того, що поля залишаться не засіяні, зважаючи на активні бойові дії в області. Тоді, враховуючи усі ризики, було оцінено, що буде засіяно близько 60% площ від минулорічних. По факту вийшли на 91%. І цей показник є вищим середнього по Україні, навіть враховуючи відносно стабільні регіони. На той момент ОВА допомагала аграріям вирішувати питання з пальним, логістичні проблеми, по проїзду через блокпости, координації з військовими, з прикордонниками.
Зараз ці питання знову набувають актуальності – йдуть жнива. Обласна адміністрація постійно тримає цю тему на порядку денному. Те, що в компетенції обласної влади – вирішується на місці. Також під контролем питання, які потребують вирішення на національному рівні.
«Наразі можна констатувати, що на наше глибоке переконання, Сумщина буде з урожаєм. Будуть сформовані достатні товарні запаси для реалізації цього урожаю як в межах України в інші області, так і для експорту», - запевнив під час брифінгу Тарас Савченко.