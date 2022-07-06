У Білопіллі авто зіткнулося з мопедом: двоє в лікарні У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася учора близько 19 години по вул. Ворожбянський шлях у місті Білопілля водій та пасажирка мопеду потрапили на лікарняне ліжко.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 20-річний водій автомобіля ВАЗ 21154 допустив зіткнення з мопедом Дельта під керуванням 47-річного чоловіка. Як результат – водій та пасажирка мопеду отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння» Кримінального кодексу України. Слідство триває. Поліція Сумщини