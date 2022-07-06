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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:03348

У Білопіллі авто зіткнулося з мопедом: двоє в лікарні

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася учора близько 19 години по вул. Ворожбянський шлях у місті Білопілля водій та пасажирка мопеду потрапили на лікарняне ліжко.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 20-річний водій автомобіля ВАЗ 21154 допустив зіткнення з мопедом Дельта під керуванням 47-річного чоловіка.  

 Як результат – водій та пасажирка мопеду отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.  

 За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння» Кримінального кодексу України. Слідство триває. 

 Поліція Сумщини 

Право
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