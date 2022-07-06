Сумський волейболіст оголосив благодійний аукціон з продажу футболки олімпійського чемпіона

Оголошуємо благодійний аукціон-челендж на підтримку України.
ЛОТ - футболка від Bruno Schmidt, Brazil.
Олімпійський чемпіон 2016 року, Чемпіон Світу 2015.
Найкращий гравець 2015/2016.
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Стартова ціна 100 євро-наступна 125...
Аукціон триватиме до 24 липня.
Дякуємо всім за участь та підтримку.
Ми пропонуємо всім спортсменам та охочим приєднатися та зробити свої власні аукціони.
Україні потрібна підтримка прямо зараз, не залишайтеся байдужими, скажіть "Ні війні", як це зробив Бруно.