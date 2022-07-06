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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:55122

Сумський волейболіст оголосив благодійний аукціон з продажу футболки олімпійського чемпіона

Бразилець Бруно Шмідт віддав свою ігрову форму сумчанину Олександру Дьяченку для проведення аукціону на допомогу ЗСУ.

Оголошуємо благодійний аукціон-челендж на підтримку України. 

ЛОТ - футболка від Bruno Schmidt, Brazil. 

Олімпійський чемпіон 2016 року, Чемпіон Світу 2015. 

Найкращий гравець 2015/2016. 

Усі СТАВКИ у коментарях в інстаграмі. 

Стартова ціна 100 євро-наступна 125... 

Аукціон триватиме  до 24 липня. 

Дякуємо всім за участь та підтримку. 

Ми пропонуємо всім спортсменам та охочим приєднатися та зробити свої власні аукціони. 

Україні потрібна підтримка прямо зараз, не залишайтеся байдужими, скажіть "Ні війні", як це зробив Бруно. 

Спорт
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