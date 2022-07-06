У Шостці поліцейські викрили крадія гаджету Зловмисник скористався тимчасовою відсутністю у приміщенні власника мобільного телефону й викрав його засіб зв’язку. Правоохоронці встановили особу крадія та притягли його до кримінальної відповідальності.

Про крадіжку мобільного телефону в поліцію повідомив 53-річний власник. Чоловік розповів, що перебуваючи на роботі, він залишив на кілька хвилин приміщення, де стояв на зарядці його гаджет. Повернувшись назад, він виявив його зникнення.

Співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативно-пошукових заходів і встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий 41-річний шосткинець. Його розшукали і допитали.

За словами підозрюваного, викрадений «мобільний» він того ж дня продав, а гроші витратив на свої потреби.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Шосткинське районне управління поліції