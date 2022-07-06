У Шостці поліцейські повернули власниці викрадений у неї велосипед Зловмисник розірвав ланцюжок, яким був пристебнутий до перил велосипед і викрав чужий транспортний засіб. Співробітники кримінальної поліції не лише встановили особу крадія, а й знайшли, вилучили та повернули власниці її майно.

До поліції Шостки з заявою про крадіжку звернулася 33-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що залишила на нетривалий час свій велосипед біля під’їзду багатоповерхівки, попередньо пристебнувши його запірним пристроєм до перил сходів. Коли ж повернулася, виявила його зникнення.

Провівши ряд оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції Шостки встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 33-річний житель Шостки. Його розшукали та допитали. Останній зізнався у скоєному.

За словами підозрюваного, викрадений двоколісний він заховав вдома, плануючи його продати.

Правоохоронці вилучили та повернули власниці її велотранспорт.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Правоохоронці перевіряють вказаного чоловіка на причетність до скоєння інших подібних злочинів на території Шосткинської громади.

Шосткинське районне управління поліції