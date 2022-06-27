Які країни світу допомагають рф обійти санкції У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту.

Про це йдеться на сайті уряду США з посиланням на Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства фінансів.

Згідно з опублікованими даними, до нього включають: Вірменію, Бразилію, Китай, Грузію, Індію, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Мексику, Нікарагуа, Сербію, Сінгапур, Південну Африку, Тайвань, Таджикистан, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан.

Наголошується, що в деяких випадках під контролем США товари можуть бути легально експортовані в ці та інші юрисдикції як сировину для виробництва інших готових товарів.

У повідомленні уряду США наголошується, що відомства закликають до фінансових установ виявляти пильність щодо спроб окремих осіб чи організацій обійти експортний контроль BIS.

“Закон про банківську таємницю (BSA) зобов'язує повідомляти інформацію та докладно описує, як підозрюється ухилення від експортного контролю", – йдеться у повідомленні.

До категорії товарів, що "викликають особливе занепокоєння", відноситься техніка, яка може використовуватися у військових цілях: запчастини для літаків, гідроакустичні системи, антени, спектрофотометри, випробувальне обладнання, системи GPS, вакуумні насоси, нафтопромислове обладнання, пише uaportal.com.