Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:24234

Які країни світу допомагають рф обійти санкції

У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту.

Про це йдеться на сайті уряду США з посиланням на Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства фінансів.

Згідно з опублікованими даними, до нього включають: Вірменію, Бразилію, Китай, Грузію, Індію, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Мексику, Нікарагуа, Сербію, Сінгапур, Південну Африку, Тайвань, Таджикистан, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан.

Наголошується, що в деяких випадках під контролем США товари можуть бути легально експортовані в ці та інші юрисдикції як сировину для виробництва інших готових товарів.

У повідомленні уряду США наголошується, що відомства закликають до фінансових установ виявляти пильність щодо спроб окремих осіб чи організацій обійти експортний контроль BIS.

“Закон про банківську таємницю (BSA) зобов'язує повідомляти інформацію та докладно описує, як підозрюється ухилення від експортного контролю", – йдеться у повідомленні.

До категорії товарів, що "викликають особливе занепокоєння", відноситься техніка, яка може використовуватися у військових цілях: запчастини для літаків, гідроакустичні системи, антени, спектрофотометри, випробувальне обладнання, системи GPS, вакуумні насоси, нафтопромислове обладнання, пише uaportal.com.

Общество Санкції
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Lego виходить з російського ринку
Вчера 15:22

Lego виходить з російського ринку

Компанія ухвалила таке рішення через вторгнення рф в Україну...

Канада розширила санкції проти росії
08.07.2022 17:34

Канада розширила санкції проти росії

Канада ввела додаткові санкции проти російських пропагандистів та чиновників. Виною всьому – дезінформація та пропаганда незаконного вторгнення в Україну....

Казахстан хоче розірвати контракт з російською компанією через крадіжку українського зерна
05.07.2022 13:21

Казахстан хоче розірвати контракт з російською компанією через крадіжку українського зерна

іністр індустрії та інфраструктурного розвитку Каїрбек Ускенбаєв заявив, що Казахстан може розірвати договір із російською компанією, яка орендувала судно «Жибек...

БЕБ заарештовано майно компаній рф та рб на 360 млн грн
05.07.2022 09:34

БЕБ заарештовано майно компаній рф та рб на 360 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України встановили, що на території України перебуває 315 залізничних контейнерів з мінеральними добривами, які належать російським...

Арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн
27.06.2022 20:22

Арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на майно впливових фінансово-промислових груп рф на загальну суму понад 4,5 млрд грн....

Новости

В мережі поширюється фейк з рапортом про розстріл солдата
Сегодня 13:14
У Сумах проведуть серію живих благодійних забігів Sumy Grand Prix 2022
Сегодня 13:04
Чи буде Сумщина з врожаєм?
Сегодня 12:29
На Роменщині у парковій зоні лісгоспу «оселилися» білки та зайці
Сегодня 12:25
У Білопіллі авто зіткнулося з мопедом: двоє в лікарні
Сегодня 12:03
Вночі на Тростянеччині рятувальники ліквідували загоряння сінника
Сегодня 11:52
Які країни світу допомагають рф обійти санкції
Сегодня 11:24
Поліція документує обстріли військами рф населених пунктів Сумщини
Сегодня 11:11
У Конотопі горіла квартира в п’ятиповерхівці
Сегодня 10:35
Зранку ворог обстріляв Путивльщину: пошкоджено будинок
Сегодня 10:31
За минулу добу піротехніки ДСНС на Сумщині виявили 4 вибухонебезпечних предмета
Сегодня 09:49
У Сумах триває Олімпійський місяць
Сегодня 09:05
view counter

Статьи

Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
Сегодня 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
Вчера 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Банші (Джон Кейєс, 2022)
Банші (Джон Кейєс, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.30
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
14.45; 18.00
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00; 19.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
16.00
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.10; 14.10; 15.00; 16.50; 18.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.