Лісову пожежу через ворожі обстріли в угіддях Краснопільського держлісгоспу зупинила мінералізована смуга Днями в угіддях Краснопільського держлісгоспу обстріли ворогом прикордонних територій спричинили пожежу у лісовому масиві.

Через небезпеку для життя людей, дозволу на виїзд на місце займання підрозділ ЗСУ лісівникам не надав. Тому сподіватись доводилось лише на милість Божу.

У віданні лісгоспу 23,5 тис га лісового фонду, з яких домінуюча більшість твердолистяні ті м'яколисяні породи і лише дещо більше 7 % – хвойні, які є найбільш пожежонебезпечними. Як не парадоксально, але займання припало саме на хвойні насадження. Незважаючи на маловітряну погоду, вогонь поширювався досить швидко, бо літня спека добре підсушила лісову підстилку. Була реальна загроза вигорання лісового масиву.

На щастя, обійшлося без значних втрат. Пожежа була низовою, вигоріло лише півгектара лісової підстилки. Не допустила великого лиха та «прийшла» на допомогу лісівникам мінералізована смуга! Вчасно і якісно влаштована лісівниками, саме вона зупинила вогонь!

Всього у цьому році у лісгоспі влаштувати 50 км нових смуг та 290 км – доглянули.

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства