У Сумах проведуть серію живих благодійних забігів Sumy Grand Prix 2022 Мета - зібрання коштів для ГФ Суми на аптечки для військових

70% з кожного стартового пакету йде на благодійність!

1 етап (31 липня) - крос 7 кілометрів. Локація: Басівський парк.

2 етап (13 серпня) - нічний забіг 6 кілометрів. Локація: озеро Чеха.

3 етап (28 серпня) - годинний забіг. Локація: уточнюється.

За кожен етап учасник отримує бали:

1 етап - час учасника в секундах (напр: час учасника 35:13 відповідно він отримає 2113 балів (35х60+13));

2 етап - час учасника в секундах;

3 етап - відстань у метрах;

Загальна таблиця результатів формується за формулою: Місце = 1етап + 2етап / 3етап. Переможець той, у кого найменший бал після третього етапу.

Учасники, що пробіжать всі три забіги отримають медаль-жетон Sumy Grand Prix 2022!

Переможці та призери (по 3 чоловіки та жінки) нагороджуються окремо.

Крім Гран-прі на кожному етапі буде додаткова дистанція для тих, хто не бажає долати всі три забіги.

Реєстрація вже на сайті https://raceproject.com.ua/event65.