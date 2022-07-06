Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:25170

На Роменщині у парковій зоні лісгоспу «оселилися» білки та зайці

Паркова зона на території Роменського підрозділу Державного підприємства "Сумське лісове господарство" Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства стала одним з улюблених місць для відвідування роменчан.

Сюди приїздять для сімейних та весільних фотосесій або просто прогулятися.
Збільшення кількості відвідувачів стимулює весь час оновлювати територію, створювати нові зони.
Нещодавно створену нову локацію присвятили улюбленим тваринкам дітлахів: білкам і зайцям.
«Останнім часом у нас значно зросла популяція білок – постійних мешканців парків. Вони полюбляють стрибати із дерева на дерево, вилазити на паркани, “зависнути” на дереві або на мить завмирають, ніби хочуть потрапити в об’єктив камери. Діти обожнюють місця, де водяться ці милі тваринки, зрештою, і дорослі також. Раніше у нас було облаштовано годівницю для білок, на даний час завершено роботи в локації, яка присвячена саме цим милим створінням», - говорить заступник директора Сумського держлісгоспу Валентин Жерьобкін.
У нещодавно створеній локації розбили доріжки, висадили декоративні рослини, створили зону для відпочинку: дві зручних лавки під тінню розкішного каштана.
Доповнили рекреаційний ансамбль милою «компанією» дерев'яних скульптур. Скульптурою білки, яку через її масштабні розміри – понад два метри, видно ще з траси при в’їзді в місто. Також в цій зоні «оселилося» ціле сімейство зайців, створених місцевим різьбярем по дереву.

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства

Фото
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В мережі поширюється фейк з рапортом про розстріл солдата
Сегодня 13:14
Чи буде Сумщина з врожаєм?
Сегодня 12:29
На Роменщині у парковій зоні лісгоспу «оселилися» білки та зайці
Сегодня 12:25
У Білопіллі авто зіткнулося з мопедом: двоє в лікарні
Сегодня 12:03
Вночі на Тростянеччині рятувальники ліквідували загоряння сінника
Сегодня 11:52
Які країни світу допомагають рф обійти санкції
Сегодня 11:24
Поліція документує обстріли військами рф населених пунктів Сумщини
Сегодня 11:11
У Конотопі горіла квартира в п’ятиповерхівці
Сегодня 10:35
Зранку ворог обстріляв Путивльщину: пошкоджено будинок
Сегодня 10:31
За минулу добу піротехніки ДСНС на Сумщині виявили 4 вибухонебезпечних предмета
Сегодня 09:49
У Сумах триває Олімпійський місяць
Сегодня 09:05
У Сумах продовжують забезпечувати ВПО допомогою від міжнародної організації AVSI
Сегодня 08:35
view counter

Статьи

Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
Сегодня 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
Вчера 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Банші (Джон Кейєс, 2022)
Банші (Джон Кейєс, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.30
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
14.45; 18.00
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00; 19.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
16.00
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.10; 14.10; 15.00; 16.50; 18.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.