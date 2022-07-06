На Роменщині у парковій зоні лісгоспу «оселилися» білки та зайці

Сюди приїздять для сімейних та весільних фотосесій або просто прогулятися.
Збільшення кількості відвідувачів стимулює весь час оновлювати територію, створювати нові зони.
Нещодавно створену нову локацію присвятили улюбленим тваринкам дітлахів: білкам і зайцям.
«Останнім часом у нас значно зросла популяція білок – постійних мешканців парків. Вони полюбляють стрибати із дерева на дерево, вилазити на паркани, “зависнути” на дереві або на мить завмирають, ніби хочуть потрапити в об’єктив камери. Діти обожнюють місця, де водяться ці милі тваринки, зрештою, і дорослі також. Раніше у нас було облаштовано годівницю для білок, на даний час завершено роботи в локації, яка присвячена саме цим милим створінням», - говорить заступник директора Сумського держлісгоспу Валентин Жерьобкін.
У нещодавно створеній локації розбили доріжки, висадили декоративні рослини, створили зону для відпочинку: дві зручних лавки під тінню розкішного каштана.
Доповнили рекреаційний ансамбль милою «компанією» дерев'яних скульптур. Скульптурою білки, яку через її масштабні розміри – понад два метри, видно ще з траси при в’їзді в місто. Також в цій зоні «оселилося» ціле сімейство зайців, створених місцевим різьбярем по дереву.
Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства