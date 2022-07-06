У Конотопі горіла квартира в п’ятиповерхівці У Конотопі рятувальники ліквідували загоряння в багатоквартирному будинку.

12 липня о 18:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння в одній із квартир на верхньому поверсі, п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Металістів у м. Конотоп. На виклик було направленно черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття підрозділів ДСНС, полум’я охопило диван, речі домашнього вжитку та стіну на площі до 3 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на всю квартиру. Через сильне задимлення, вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання.

О 18:44 загоряння локалізували, о 18:56 – повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі.

ГУ ДСНС України у Сумській області