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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Сумах триває Олімпійський місяць

12 липня у басейні Сумського державного університету змагались вихованці спортшколи для осіб з інвалідністю "Інваспорт".

Зважаючи на всі ті події, які відбуваються в Україні, хочеться, щоб у діток все одно був привід для змагань, привід для того, щоб побути разом, поспілкуватися і проявити себе. Ксенія Карімова - у своїй нозології посіла перше місце. Вона взяла участь у запливі 50 метрів вільним стилем. Про те, що таке плавання для неї, говорить: "Це спорт, сила і підтримка здоров’я". Також перші місця вибороли Анна Єрмакова, Дмитро Смірнов, Антон Ярошенко та Максим Батура. Крім запливів на 50 метрів вільним стилем відбулась естафета чотири по п’ятдесят метрів.
Діти продемонстрували свої вміння, показали зацікавленність та жагу до перемоги. Усі учасники наприкінці заходу отримали на згадку чудові подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області.
Спорт
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