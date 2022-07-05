Рашисти обстріляли чотири громади на Сумщині

Сумщина
ситуація станом на 22 годину
12 липня 2022
Потягом дня ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області.
Шалигінська громада:
З десятої ранку почався мінометний вогонь по громаді, 14 пострілів з міномету.
О пів на четверту - ще 4 мінометні приходи.
Білопільська громада:
Близько вісімнадцятої години росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.
Зноб-Новгородська громада:
Близько шостої вечора - обстріл із ствольної артилерії, 13 прильотів.
Краснопільська громада:
О шостій вечора росіяни випустили 2 залпи із реактивних систем залпового вогню.
У той же час, по іншому населеному пункту громади били з міномету. 5 прильотів.
Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.
На щастя, люди не постраждали.