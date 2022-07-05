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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 23:07294

Рашисти обстріляли чотири громади на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

 Сумщина

ситуація станом на 22 годину
12 липня 2022

Потягом дня ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області.

 Шалигінська громада:
З десятої ранку почався мінометний вогонь по громаді, 14 пострілів з міномету.
О пів на четверту - ще 4 мінометні приходи.
 
 Білопільська громада:
Близько вісімнадцятої години росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.
 
 Зноб-Новгородська громада:
Близько шостої вечора - обстріл із ствольної артилерії, 13 прильотів.

  Краснопільська громада:
О шостій вечора росіяни випустили 2 залпи із реактивних систем залпового вогню.
У той же час, по іншому населеному пункту громади били з міномету. 5 прильотів.
Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.

На щастя, люди не постраждали.

Общество
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