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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:07143

У Сумах проводять конкурс дитячих малюнків, присвячених Україні

КУ «Агенція промоції «Суми» проводить конкурс дитячих малюнків «Україна мій дім!».

Учасниками конкурсу можуть бути діти віком 6–11 років, незалежно від того, де вони зараз перебувають.

Ідея малюнка має бути тісно пов'язана з темою «Україна мій дім!».

Заскановані або якісно сфотографовані малюнки необхідно надсилати на електронну пошту: projectsumy@gmail.com (з позначкою «конкурс»).

До малюнка необхідно додати повідомлення з відомостями про учасника: ПІБ, вік, країна та місто нинішнього перебування, назва малюнка.

Приймання робіт триватиме до 31 липня включно.

«Сьогодні багато маленьких українців покинули свої домівки, багато залишились вдома, але безсумнівно кожен із них переживає важкі часи. Пропонуємо дітям відволіктися від тяжкої реальності та взяти участь у конкурсі!» – зазначають організатори.

Кожен учасник конкурсу отримає сертифікат, а переможці – пам’ятні подарунки.

СМР

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