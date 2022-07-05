Що вирішили на сесії Сумської міської ради Очільник громади Олександр ЛИСЕНКО розповів про підсумки сесії міськради, яка відбулася 11 липня.

Першочергово він повідомив про те, що було ухвалено рішення щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 25 вересня 2013 року № 2705-МР «Про Положення про цільовий фонд Сумської міської ради», за яким було розширено перелік військового спорядження, речового майна, предметів, матеріалів та послуг, які можна придбати за кошти бюджету громади для забезпечення роботи добровольчих формувань. Олександр Лисенко наголосив на тому, що це допоможе покращити роботу добробатів, а також сприятиме підвищенню рівня обороноздатності.

Окрім того, депутати підтримали проєкт рішення щодо надання департаменту забезпечення ресурсних платежів дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення межі території Сумської міської територіальної громади. Голова громади зауважив, що надання такого дозволу планувалося ще в лютому, але через війну росії проти мирного населення України було відтерміновано. Відповідний проєкт документа підтримали всі депутати. Це дасть змогу надалі проводити різні види ремонтних і відновлювальних робіт на території старостинських округів.

СМР