Кіберполіція застерігає: обережно – шахраї!

Найбільш розповсюдженими видами Інтернет — шахрайств на сьогодні є:
- шахрайства під виглядом купівлі-продажу товарів на відомих Інтернет майданчиках та в соціальних мережах;
- шахрайства з використанням фішингових посилань;
- надсилання повідомлення про нібито заблокування картки потерпілого.
Щоб не стати жертвою Інтернет-злочинів перш за все:
Пам’ятайте, що співробітники банків та інших установ ніколи не запитують СVV код вказаний на картці, ПІН-код картки, термін дії картки, суму поповнення та зняття грошових коштів з карткових рахунків. У випадку виникнення якихось сумнівів краще перетелефонувати на гарячу лінію банку для уточнення інформації.
У випадку, якщо ви все ж стали жертвою Інтернет-шахрайства необхідно звернутися за телефоном 102 чи безпосередньо до територіальних підрозділів поліції.
В кіберполіції створено сервісну службу, де кожна особа може здійснювати вчасну комунікацію з представниками служби, звернутися за допомогою у разі необхідності, чи отримати консультацію з питань, які відносяться до сфери діяльності кіберполіції. Саме завчасне повідомлення про вчинення злочинів в переважній частині випадків є запорукою успішного їх попередження та розкриття.
Крім того, кожен громадянин може залишити своє повідомлення на офіційному сайті Кіберполіції https://cyberpolice.gov.ua/ у розділі «Зворотній зв’язок». У якому необхідно заповнити запропоновану форму і дане повідомлення буде розглянуте у найкоротший строк в межах діючого законодавства. В даному випадку із заявником невідкладно зв’яжуться самі працівники поліції та проінструктують, щодо подальшого порядку дій.
Також можна безпосередньо звернутися до сервісного центру ВПК в Сумській області, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, 10. Або ж надіслати повідомлення на електронну адресу відділу su@cyberpolice.gov.ua, чи зателефонувати за номером 0443631892.
Відділ комунікації поліції Сумської області