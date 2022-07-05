Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:55131

Кіберполіція застерігає: обережно – шахраї!

Протягом поточного року до ВПК в Сумській області надійшло 283 звернення громадян за фактами Інтернет-шахрайств. Всі вони розглянуті у встановленому законом порядку та їм надана відповідна кваліфікація. Наразі за вказаними фактами проводиться розслідування у 25 кримінальних провадженнях по 170 фактам вчинення шахрайських дій.

Найбільш розповсюдженими видами Інтернет — шахрайств на сьогодні є:

- шахрайства під виглядом купівлі-продажу товарів на відомих Інтернет майданчиках та в соціальних мережах;

- шахрайства з використанням фішингових посилань;

- надсилання повідомлення про нібито заблокування картки потерпілого.

Щоб не стати жертвою Інтернет-злочинів перш за все:

  • потрібно бути обачними та уважними під час спілкування з невідомими особами по телефону та в мережі Інтернет;
  • не потрібно нікому повідомляти сумнівні коди авторизації, які надходять у вигляді СМС повідомлень;
  • у випадках купівлі товарів, не перераховувати наперед грошові кошти;
  • не переходити за сумнівними посиланнями, які надходять на електронну пошту та у вигляді СМС повідомлень чи в месенджерах.

Пам’ятайте, що співробітники банків та інших установ ніколи не запитують СVV код вказаний на картці, ПІН-код картки, термін дії картки, суму поповнення та зняття грошових коштів з карткових рахунків. У випадку виникнення якихось сумнівів краще перетелефонувати на гарячу лінію банку для уточнення інформації.  

У випадку, якщо ви все ж стали жертвою Інтернет-шахрайства необхідно звернутися за телефоном 102 чи безпосередньо до територіальних підрозділів поліції.

В кіберполіції створено сервісну службу, де кожна особа може здійснювати вчасну комунікацію з представниками служби, звернутися за допомогою у разі необхідності, чи отримати консультацію з питань, які відносяться до сфери діяльності кіберполіції. Саме завчасне повідомлення про вчинення злочинів в переважній частині випадків є запорукою успішного їх попередження та розкриття.

Крім того, кожен громадянин може залишити своє повідомлення на офіційному сайті Кіберполіції https://cyberpolice.gov.ua/ у розділі «Зворотній зв’язок». У якому необхідно заповнити запропоновану форму і дане повідомлення буде розглянуте у найкоротший строк в межах діючого законодавства. В даному випадку із заявником невідкладно зв’яжуться самі працівники поліції та проінструктують, щодо подальшого порядку дій.

Також можна безпосередньо звернутися до сервісного центру ВПК в Сумській області, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, 10. Або ж надіслати повідомлення на електронну адресу відділу su@cyberpolice.gov.ua, чи зателефонувати за номером 0443631892.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У війні з рашистами загинув захисник з Роменщини
Сегодня 19:06
У Сумах затримали двох підозрюваних у вбивстві
Сегодня 18:32
Майже 30 іноземних компаній хочуть розміновувати Україну
Сегодня 18:31
Кіберполіція застерігає: обережно – шахраї!
Сегодня 17:55
У Сумах досі не вставили всі вікна у п’ятиповерхівці після артобстрілу на початку березня
Сегодня 17:29
Що вирішили на сесії Сумської міської ради
Сегодня 17:01
Тимошенку показали, як ремонтують міст у Лебединській громаді, пошкоджений рашистами
Сегодня 16:56
Житель Сумщини вирощував більше тисячі рослин коноплі і мав вже півкіло готового "продукту"
Сегодня 16:42
Училище, яке зруйнували росіяни в селі на Білопільщині, переїхало в інше приміщення
Сегодня 16:37
У Сумах випустять на маршрут ще один великий автобус
Сегодня 16:00
Жителька Сумщини замість отримання міжнародної допомоги втратила 41 тисячу гривень
Сегодня 15:50
Тимошенко проіснпектував готовність школи на Сумщині до навчального року
Сегодня 15:28
view counter

Статьи

У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
Сегодня 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
Вчера 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
Вчера 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Банші (Джон Кейєс, 2022)
Банші (Джон Кейєс, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.30
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
14.45; 18.00
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00; 19.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
16.00
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.10; 14.10; 15.00; 16.50; 18.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.