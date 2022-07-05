Кіберполіція застерігає: обережно – шахраї! Протягом поточного року до ВПК в Сумській області надійшло 283 звернення громадян за фактами Інтернет-шахрайств. Всі вони розглянуті у встановленому законом порядку та їм надана відповідна кваліфікація. Наразі за вказаними фактами проводиться розслідування у 25 кримінальних провадженнях по 170 фактам вчинення шахрайських дій.

Найбільш розповсюдженими видами Інтернет — шахрайств на сьогодні є:

- шахрайства під виглядом купівлі-продажу товарів на відомих Інтернет майданчиках та в соціальних мережах;

- шахрайства з використанням фішингових посилань;

- надсилання повідомлення про нібито заблокування картки потерпілого.

Щоб не стати жертвою Інтернет-злочинів перш за все:

потрібно бути обачними та уважними під час спілкування з невідомими особами по телефону та в мережі Інтернет;

не потрібно нікому повідомляти сумнівні коди авторизації, які надходять у вигляді СМС повідомлень;

у випадках купівлі товарів, не перераховувати наперед грошові кошти;

не переходити за сумнівними посиланнями, які надходять на електронну пошту та у вигляді СМС повідомлень чи в месенджерах.

Пам’ятайте, що співробітники банків та інших установ ніколи не запитують СVV код вказаний на картці, ПІН-код картки, термін дії картки, суму поповнення та зняття грошових коштів з карткових рахунків. У випадку виникнення якихось сумнівів краще перетелефонувати на гарячу лінію банку для уточнення інформації.

У випадку, якщо ви все ж стали жертвою Інтернет-шахрайства необхідно звернутися за телефоном 102 чи безпосередньо до територіальних підрозділів поліції.

В кіберполіції створено сервісну службу, де кожна особа може здійснювати вчасну комунікацію з представниками служби, звернутися за допомогою у разі необхідності, чи отримати консультацію з питань, які відносяться до сфери діяльності кіберполіції. Саме завчасне повідомлення про вчинення злочинів в переважній частині випадків є запорукою успішного їх попередження та розкриття.

Крім того, кожен громадянин може залишити своє повідомлення на офіційному сайті Кіберполіції https://cyberpolice.gov.ua/ у розділі «Зворотній зв’язок». У якому необхідно заповнити запропоновану форму і дане повідомлення буде розглянуте у найкоротший строк в межах діючого законодавства. В даному випадку із заявником невідкладно зв’яжуться самі працівники поліції та проінструктують, щодо подальшого порядку дій.

Також можна безпосередньо звернутися до сервісного центру ВПК в Сумській області, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, 10. Або ж надіслати повідомлення на електронну адресу відділу su@cyberpolice.gov.ua, чи зателефонувати за номером 0443631892.

Відділ комунікації поліції Сумської області