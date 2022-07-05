Житель Сумщини вирощував більше тисячі рослин коноплі і мав вже півкіло готового "продукту" Роменські поліцейські викрили чоловіка у вирощуванні та зберіганні наркотиків.

До працівників Роменського районного відділу поліції надійшла інформація про те, що раніше судимий місцевий мешканець на території свого господарства вирощує коноплю. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України, у ході якого було проведено санкціонований обшук у домоволодінні зловмисника.

Інформація підтвердилася. Правоохоронці задокументували факт вирощування чоловіком на своєму подвір’ї 1265 рослин, що зовні схожі на рослини роду конопель, які були оброблені та доглянуті за сезоном. А у будинку господаря поліцейські виявили ще близько 500 грамів вже готового до вживання ймовірно наркотичного продукту.

Чоловік пояснив, що вирощував та зберігав все виключно для власного вживання.

«Все виявлене співробітники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. Наразі слідчі дії тривають» - коментує Марина Йосипенко, начальник сектору дізнання Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області