Жителька Сумщини замість отримання міжнародної допомоги втратила 41 тисячу гривень Поліцейські попереджають про нерозголошення конфіденційної інформації по банківським карткам стороннім особам.

Під приводом отримання грошової допомоги від «міжнародної організації» у період воєнного стану жертвою аферистів стала ще одна жителька Глухівщини. Жінка ввела конфіденційні дані своєї банківської картки, а згодом з’ясувалося, що звідти зникло 41 000 гривень.

За словами 56-річної потерпілої, яка звернулася з відповідною заявою до поліції, оголошення про можливість отримання грошової допомоги від «міжнародної організації» вона знайшла у соціальній мережі. Перейшовши за посиланням, жінка ввела там номер свого мобільного телефону та данні банківської картки. Остання намагалась перейти далі для оформлення заявки, проте програма без введення у відповідну графу пін – кода від картки не пускала. Тож пані ввела необхідну інформацію, незважаючи на попередження банкірів про нерозголошення конфіденційної інформації.

За кілька годин потому вона з’ясувала, що замість нарахування очікуваної допомоги, з її рахунку було знято 41 000 гривень кредитних грошей.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію по своїм платіжним карткам, ким би вони не називалися. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні!