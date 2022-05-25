Жителька Сумщини замість отримання міжнародної допомоги втратила 41 тисячу гривень

Під приводом отримання грошової допомоги від «міжнародної організації» у період воєнного стану жертвою аферистів стала ще одна жителька Глухівщини. Жінка ввела конфіденційні дані своєї банківської картки, а згодом з’ясувалося, що звідти зникло 41 000 гривень.
За словами 56-річної потерпілої, яка звернулася з відповідною заявою до поліції, оголошення про можливість отримання грошової допомоги від «міжнародної організації» вона знайшла у соціальній мережі. Перейшовши за посиланням, жінка ввела там номер свого мобільного телефону та данні банківської картки. Остання намагалась перейти далі для оформлення заявки, проте програма без введення у відповідну графу пін – кода від картки не пускала. Тож пані ввела необхідну інформацію, незважаючи на попередження банкірів про нерозголошення конфіденційної інформації.
За кілька годин потому вона з’ясувала, що замість нарахування очікуваної допомоги, з її рахунку було знято 41 000 гривень кредитних грошей.
Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію по своїм платіжним карткам, ким би вони не називалися. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні!
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