Майже 30 іноземних компаній хочуть розміновувати Україну

Про це в ефірі українських телеканалів поінформував директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, передає Укрінформ.
«Наразі дуже щільно (щодо питання розмінування – ред.) працює у нас Данська група у справах біженців, також компанія Хало Траст. Вісім компаній і юридичних осіб, як з Європи, так і з США, вже звернулися до ДСНС і отримали рекомендації, як долучитися до цього процесу з гуманітарного розмінування. І висловили бажання працювати в цьому напрямку ще додатково до 20 організацій», - сказав посадовець.
Він також нагадав, що, станом на 1 квітня, близько 300 тисяч гектарів українських територій було забруднено вибухонебезпечними предметами.
«Наразі, мобілізувавши зусилля ДСНС та інших структур, які займаються розмінуванням, а також міжнародних партнерів, уже вдалося розмінувати більш як 60 тисяч гектарів. І робота у цьому напрямку ведеться дуже інтенсивно. Але ми маємо розуміти, що ця робота триватиме роками», - уточнив Вітовецький.
Представник ДСНС нагадав про рекомендації для громадян, що робити, якщо вони знайдуть вибухонебезпечний предмет. Зокрема, у ДСНС насамперед радять людям не чіпати такі предмети.
"По-друге, спробувати позначити якось цю територію, щоб до неї з обережністю наші громадяни наближалися, краще – унеможливити їх наближення. Потім – відійти на безпечну відстань. Відійти необхідно для того, щоб сигнал з мобільних пристроїв не спрацював як каталізатор для ініціювання цього вибухонебезпечного предмета. І також потрібно зателефонувати на 101 або 102, щоб викликати групу піротехніків або вибухотехніків", - сказав він.
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