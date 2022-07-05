Тимошенко проіснпектував готовність школи на Сумщині до навчального року

Про це повідомили в Сумській ОВА.
Під час робочих візитів в області обов’язково перевіряємо готовність шкіл до роботи в умовах війни.
В Ромнах загальноосвітня школа №7 активно готується відкрити двері для школярів – навчальні плани, облаштування кабінетів та все, що потрібно дітям. Але головне – це безпека!
В школі є укриття облаштоване двома виходами та навігацією. Функціонують всі мережі та система оповіщення. Створено запас води та медикаментів. В укритті встановлені меблі та підключено Інтернет.
У школі розробили програму тренувань про те, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги, а також підготували заняття про збереження здоров’я та надання домедичної допомоги.
Навчальний заклад продовжує підготовку до нового навчального року.
Ми вдячні нашим освітянам, які працюють задля того, аби в Україні було майбутнє, були розумні та освідчені діти.
Ми докладаємо всіх зусиль, аби освітній процес відбувався в безпеці – на цьому і зосереджена основна підготовка до 1 вересня.