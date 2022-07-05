Окупанти одним авіанальотом завдали понад 700 тис. грн екологічних збитків Сумщині Працівники Державної екологічної інспекції у Сумській області взяли участь у досудовому розслідуванні за фактом порушення законів і звичаїв війни російськими військовослужбовцями, що потягло за собою негативні наслідки для довкілля.

Як залучені фахівці, екоінспектори обстежили територію одного з державних підприємств у м. Шостка. 14.03.2022 ця місцевість постраждала внаслідок військової агресії російської федерації, яка завдала авіаударів з використанням фугасних бомб.

У ході обстеження території заводу екоінспектори виявили засмічення шести земельних ділянок загальною площею понад 1,4 тис. м2. За підрахунками Інспекції, загальна сума шкоди, зумовленої засміченням земель, склала 262 691 грн.

Крім того, цим же авіабомбардуванням росіяни знищили і частину лісового масиву, розташованого поряд з підприємством. Велику кількість сосен, беріз, дубів, акацій, лип, тополь, осик, кленів було пошкоджено до ступеня припинення росту. Загальна сума збитків, завданих внаслідок знищення зелених насаджень, склала 498 517 грн.

Таким чином учора, 11.07.2022, Інспекція передала правоохоронцям розрахунки збитків, завданих шосткинському довкіллю російськими військовими, на суму 761 208 грн.