Білопільщина попрощалася з Олексієм Череватенком 11 липня помер Олексій Іванович Череватенко – людина, яку знають не лише в рідному місті, а й за його межами.

Олексій Іванович народився і виріс у Ворожбі. Свого часу працював у лінійному відділенні міліції станції Ворожба, у Білопільській районній раді, а згодом став заступником міського голови у Ворожбянській міській раді.

Був активною людиною і в роботі, і поза нею. Займався спортом, мав багато друзів і чудову родину: дружину, донечку, онука, яким присвятив своє життя. Був хорошим сім’янином, пише Білопілля.сіті.

«Олексій Іванович був дуже хорошою людиною – компетентний і відповідальний колега, доброзичливий і компанійський друг. Ніколи не підвищував голосу і не грубив. До нього завжди можна було звернутися з будь-якого юридичного питання, завжди відповідав, пояснював, допомагав, ішов на поступки. Дуже важко усвідомлювати, що цієї людини більше немає», – так згадують Олексія Череватенка його колишні колеги по роботі з Ворожбянської міської ради та висловлюють глибокі співчуття родині покійного.