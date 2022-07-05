У Сумах ДТП на перехресті: травмувався пасажир Повідомлення про автопригоду на перехресті вулиць Героїв Сумщини та Троїцької патрульні отримали вчора, близько 11-ї години.

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 53-річний водій автомобіля Suzuki Vitara, повертаючи ліворуч, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Mercrdes-Benz Vito, водій якого рухався в зустрічному напрямку.

Унаслідок ДТП 37-річний пасажир транспортного засобу Mercrdes-Benz отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Для з’ясування обставин події інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини