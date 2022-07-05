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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:43150

Сумський педуніверситет запрошує на безкоштовні екскурсії

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка запрошує містян на безкоштовні екскурсії.

Вони відбудуться:  

- 20 липня о 10:00; 

- 3 серпня о 10:00; 

- 17 серпня о 10:00. 

Екскурсія до ботанічного саду (вул. 20-річчя Перемоги, 23).   

Телефон для запису: (066)4330425 (Наталія Миколаївна). 

Екскурсія до геологічного музею (вул. Роменська 87, Центральний корпус, ауд. 307).  Під час екскурсії відвідувачі поринуть у дивовижний світ мінералів, гірських порід та скам'янілостей, познайомляться із різнокольоровими флюоритами, красивими аметистами, різновидами гранату, гірськими породами Сумської області, особливими палеонтологічними зразками – зубами та фрагментом бивня мамонта, скам'янілими рештками волохатого носорога та з багатьма іншими, а також цікавими та особливими геологічними об'єктами регіону, такими як гора Золотуха, Сумська Швейцарія. 

Телефон для запису: (096)130-54-57 (Софія). 

Екскурсія до зоологічного музею ( вул. Роменська 87, Центральний корпус, ауд. 201, 206.). У музеї представлено понад 4000 експонатів. Найбільша на Сумщині колекція комах, мушель молюсків, коралів, опудал тварин з місцевої і світової фауни. 

Телефон для запису: 068)262-15-50 (Олександр Юлійович). 

 
 

 

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