Сумський педуніверситет запрошує на безкоштовні екскурсії

️Екскурсія до геологічного музею (вул. Роменська 87, Центральний корпус, ауд. 307). Під час екскурсії відвідувачі поринуть у дивовижний світ мінералів, гірських порід та скам'янілостей, познайомляться із різнокольоровими флюоритами, красивими аметистами, різновидами гранату, гірськими породами Сумської області, особливими палеонтологічними зразками – зубами та фрагментом бивня мамонта, скам'янілими рештками волохатого носорога та з багатьма іншими, а також цікавими та особливими геологічними об'єктами регіону, такими як гора Золотуха, Сумська Швейцарія.