Сумський педуніверситет запрошує на безкоштовні екскурсії

Вони відбудуться:
- 20 липня о 10:00;
- 3 серпня о 10:00;
- 17 серпня о 10:00.
Екскурсія до ботанічного саду (вул. 20-річчя Перемоги, 23).
Телефон для запису: (066)4330425 (Наталія Миколаївна).
️Екскурсія до геологічного музею (вул. Роменська 87, Центральний корпус, ауд. 307). Під час екскурсії відвідувачі поринуть у дивовижний світ мінералів, гірських порід та скам'янілостей, познайомляться із різнокольоровими флюоритами, красивими аметистами, різновидами гранату, гірськими породами Сумської області, особливими палеонтологічними зразками – зубами та фрагментом бивня мамонта, скам'янілими рештками волохатого носорога та з багатьма іншими, а також цікавими та особливими геологічними об'єктами регіону, такими як гора Золотуха, Сумська Швейцарія.
Телефон для запису: (096)130-54-57 (Софія).
Екскурсія до зоологічного музею ( вул. Роменська 87, Центральний корпус, ауд. 201, 206.). У музеї представлено понад 4000 експонатів. Найбільша на Сумщині колекція комах, мушель молюсків, коралів, опудал тварин з місцевої і світової фауни.
Телефон для запису: 068)262-15-50 (Олександр Юлійович).