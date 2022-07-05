У Конотопі пройде благодійна фотосушка Фото взамін на донат для ЗСУ: конотопська photoсушка-2022 запрошує до корисної справи.

Вже знайомий містянам захід пройде 15 липня в центрі міста з 16:00 до 19:00.

Цього року голосування за найкращі роботи не буде. Як і в минулі роки, кожен зможе взяти світлини, що сподобались, але цього разу за символічну плату – донат на підтримку ЗСУ.

У фотографів нашої громади є чудова можливість показати свої роботи іншим, а у донатів – отримати світлини, що прикрасять будинок чи офіс. РАЗОМ МИ ЗРОБИМО СВІЙ ВНЕСОК У ПЕРЕМОГУ!

Формат фото та оформлення — за бажанням автора: від 10х15 см до А3.

Для фотографів: вивішування фото з 15.00 до 16.00 год. Контактний телефон для довідок: 096-244-58-10.

Прийди та задонать стільки — скільки зможеш, адже маленькі донати роблять велику Перемогу.

Конотопська міська рада