Мешканець Сумщини переконував односельців, що рф звільнює Україну від "нацистів"

За даними слідства, проросійсько-налаштований чоловік з метою схиляння односельців до своєї позиції запевняв їх, що дії збройних сил російської федерації проти України направлені на звільнення населення від «нацистів» та заперечував факт того, що збройні сили російської федерації вчиняють військові злочини проти цивільного населення України.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Роменського відділу поліції Головного управління Нацполіціі в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.
Путивльський районний суд Сумської області визнав місцевого жителя винним у колабораціонізмі. Про це стало відомо з вироку у справі....
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За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 19 травня 2022 року повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування...
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 13 травня 2022 року 63-річному чоловікові повідомлено про підозру в співпраці з військовослужбовцями російської...