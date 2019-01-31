В Охтирці крадій промишляв у гуртожитку Поліцейські Охтирки повідомили про підозру чоловіку за фактом вчинення ряду крадіжок побутової техніки.

До Охтирського районного відділу поліції надійшло кілька повідомлень про крадіжки з гуртожитку.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника та обставини, при яких було скоєно злочини.

Встановлено, що у березні та квітні місяці цього року, 33-річний чоловік перебуваючи у приміщенні гуртожитку, побачив кілька відкритих дверей до кімнат. А коли дізнався, що господарів немає вдома, проник всередину та викрав перше, що побачив. А саме різну побутову техніку.

За даними фактами слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».