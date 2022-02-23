Стартувало опитування підприємств будівельної галузі Сумщини 11 липня нинішнього року стартувало незалежне опитування підприємств будівельної галузі для визначення стану, поточних та перспективних потреб у працівниках та затребуваних навичках.

Незабаром результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді для визначення стану та перспектив розвитку будівельної галузі, обґрунтування обсягів та удосконалення програм навчання молоді у закладах освіти та дорослого населення. Про це повідомиляє Державний центр зайнятості.

Участь роботодавців в опитуванні є дуже важливою, оскільки надана інформація допоможе підготувати кваліфікований персонал відповідно до актуальних потреб ринку праці та вимог робочого місця.

З метою забезпечення репрезентативності вибірки та конфіденційності наданої інформації всі учасники опитування отримають персональні запрошення.