Стартувало опитування підприємств будівельної галузі Сумщини

Незабаром результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді для визначення стану та перспектив розвитку будівельної галузі, обґрунтування обсягів та удосконалення програм навчання молоді у закладах освіти та дорослого населення. Про це повідомиляє Державний центр зайнятості.
Участь роботодавців в опитуванні є дуже важливою, оскільки надана інформація допоможе підготувати кваліфікований персонал відповідно до актуальних потреб ринку праці та вимог робочого місця.
З метою забезпечення репрезентативності вибірки та конфіденційності наданої інформації всі учасники опитування отримають персональні запрошення.
Мінцифри провело опитування щодо роботи українського бізнесу під час війни, у якому взяли участь 877 власників та CEO підприємств....
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, служба зайнятості періодично проводить онлайн-опитування роботодавців щодо потреби в кадрах....