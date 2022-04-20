У Бурині водій, що перебував під дією наркотиків, намагався відкупитись Під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції звернули увагу на автомобіль Skoda Fabia, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху.

Під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції звернули увагу на автомобіль Skoda Fabia, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху.

Зупинивши транспортний засіб, поліцейські виявили, що за кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували пройти відповідний огляд у медичному закладі, але керманич відмовився.

Поліцейські роз’яснили чоловіку, що відносно нього буде складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак порушник почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень за не притягнення його до відповідальності.

Правоохоронці неодноразово попереджали водія про кримінальну відповідальність, однак він не зважаючи на попередження продовжував наполягати на своєму. Для подальшого документування пропозиції неправомірної вигоди на місце було викликано слідчо-оперативну групу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області