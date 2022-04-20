Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:01221

У Бурині водій, що перебував під дією наркотиків, намагався відкупитись

Під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції звернули увагу на автомобіль Skoda Fabia, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху.

Під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції звернули увагу на автомобіль Skoda Fabia, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху.

Зупинивши транспортний засіб, поліцейські виявили, що за кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували пройти відповідний огляд у медичному закладі, але керманич відмовився.

Поліцейські роз’яснили чоловіку, що відносно нього буде складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак порушник почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень за не притягнення його до відповідальності.

Правоохоронці неодноразово попереджали водія про кримінальну відповідальність, однак він не зважаючи на попередження продовжував наполягати на своєму. Для подальшого документування пропозиції неправомірної вигоди на місце було викликано слідчо-оперативну групу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області 

Право Хабар
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Шосткинщині чоловік двічі пропонував хабар поліцейським
25.04.2022 16:45

На Шосткинщині чоловік двічі пропонував хабар поліцейським

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно громадянина, який двічі намагався дати «хабар» за не притягнення його до адміністративної відповідальності за керування...

Сумчанин відповідатиме за пропозицію хабаря та керування у стані сп`яніння
20.04.2022 10:30

Сумчанин відповідатиме за пропозицію хабаря та керування у стані сп`яніння

За пропозицію неправомірної вигоди працівникам поліції житель Сум постане перед судом....

view counter

Статьи

Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
Вчера 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
Вчера 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Банші (Джон Кейєс, 2022)
Банші (Джон Кейєс, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.30
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
14.45; 18.00
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00; 19.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
16.00
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.10; 14.10; 15.00; 16.50; 18.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.