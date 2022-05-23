П’ять вибухонебезпечних предметів виявили за добу піротехніки на Сумщині

Небезпечні знахідки було виявлено на території Охтирського та Сумського районів.
Рятувальники звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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