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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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П’ять вибухонебезпечних предметів виявили за добу піротехніки на Сумщині

11 липня піротехніки Сумщини на території області виявили 5 вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, граната від ручного протитанкового гранатомета та протитанкові міни.

Небезпечні знахідки було виявлено на території Охтирського та Сумського районів.

Рятувальники звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Фото
Общество Піротехніки
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