Минула ніч на Сумщині була тихою

Сумщина
Ніч на 12 липня була тихою).
Нагадаємо: вчорашній день в регіоні також пройшов без обстрілів.
Командувачу військ центрального військового округу росії генерал-полковнику олександру лапіну повідомили про підозру....
У Генеральному штабі ЗСУ прогнозують активізацію артилерійських обстрілів прикордонних районів на Сумському напрямку....
Оперативна інформація станом на 06.00 04.07.2022 щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ....
Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували 2 населені пункти області. Жертв та постраждалих, а також пошкоджень інфраструктури, на щастя,...
Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: гу рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на...