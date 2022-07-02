Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:07234

Минула ніч на Сумщині була тихою

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина
Ніч на 12 липня була тихою).

Нагадаємо: вчорашній день в регіоні також пройшов без обстрілів.

Общество Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Оголосили підозру російському генералу, що командував вторгненням на Сумщину
07.07.2022 18:14

Оголосили підозру російському генералу, що командував вторгненням на Сумщину

Командувачу військ центрального військового округу росії генерал-полковнику олександру лапіну повідомили про підозру....

Генштаб ЗСУ прогнозує активізацію обстрілів прикордоння Сумщини
07.07.2022 17:46

Генштаб ЗСУ прогнозує активізацію обстрілів прикордоння Сумщини

У Генеральному штабі ЗСУ прогнозують активізацію артилерійських обстрілів прикордонних районів на Сумському напрямку....

Ворог бив по Сумщині з артилерії та вертольотів - Генштаб
04.07.2022 08:55

Ворог бив по Сумщині з артилерії та вертольотів - Генштаб

Оперативна інформація станом на 06.00 04.07.2022 щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ....

Поліція за добу задокументувала 19 ударів ворога по Сумщині
03.07.2022 10:20

Поліція за добу задокументувала 19 ударів ворога по Сумщині

Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували 2 населені пункти області. Жертв та постраждалих, а також пошкоджень інфраструктури, на щастя,...

Рашисти сіють паніку навколо теми можливого нападу Білорусі на Україну
02.07.2022 08:04

Рашисти сіють паніку навколо теми можливого нападу Білорусі на Україну

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: гу рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на...

view counter

Статьи

Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
Вчера 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
Вчера 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Банші (Джон Кейєс, 2022)
Банші (Джон Кейєс, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.30
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
14.45; 18.00
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00; 19.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
16.00
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.10; 14.10; 15.00; 16.50; 18.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.