На Сумщині хочуть запустити програму "Соціальний хліб" Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

11 липня зустрічалися із представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка у цей непростий час надає гуманітарну допомогу Сумщині.

Обговорили співпрацю між Сумською ОВА та Всесвітньою продовольчою програмою в рамках нової ініціативи «Соціальний хліб», що буде реалізовуватися в області.

Основне завдання програми − забезпечити хлібом визначені верстви населення, не ускладнюючи економічне становище виробників та мережу реалізації.

Виробники хліба на Сумщині отримують продукти. Покупці оплачують лише виробничі та логістичні затрати на хліб.

Купити його зможуть ряд категорій соціального незахищених верств населення.

На сьогодні участь у програмі та випікання хліба підтвердила поки одна компанія, ведемо перемовини із виробниками, що працюють в громадах області.

Згодом розкажу про результати і деталі програми, пропрацьовуємо деталі.