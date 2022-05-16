У Ромнах від вибуху постраждали двоє дітей

Подія сталася 9 липня на території одного з приватних будинків міста, де вибухнула саморобна плита. В результаті чого тілесні ушкодження отримали двоє малолітніх діток та 54-річна жінка.
Так, близько 11 години до чергової частини Роменського районного відділу поліції від бригади швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків міста стався вибух. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції.
По приїзду на місце події правоохоронці встановили, що під час приготування сезонної закрутки на саморобній плиті, що була встановлена у дворі, від нагріву лопнула азбестова труба. Саме в цей час діти та дорослі знаходилися у дворі.
В результаті події без госпіталізації тілесні ушкодження отримали 2-річний хлопчик, 14-річна дівчинка та 54-річна господарка.
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