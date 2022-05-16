У Ромнах від вибуху постраждали двоє дітей У Ромнах поліцейські встановлюють обставини вибуху в приватному секторі.

Подія сталася 9 липня на території одного з приватних будинків міста, де вибухнула саморобна плита. В результаті чого тілесні ушкодження отримали двоє малолітніх діток та 54-річна жінка.

Так, близько 11 години до чергової частини Роменського районного відділу поліції від бригади швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків міста стався вибух. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції.

По приїзду на місце події правоохоронці встановили, що під час приготування сезонної закрутки на саморобній плиті, що була встановлена у дворі, від нагріву лопнула азбестова труба. Саме в цей час діти та дорослі знаходилися у дворі.

В результаті події без госпіталізації тілесні ушкодження отримали 2-річний хлопчик, 14-річна дівчинка та 54-річна господарка.