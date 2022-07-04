Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:27135

У Сумах п'яний водій вчинив потрійну ДТП

Патрульні склали 4 адмінматеріали на нетверезого водія, який вчинив ДТП та залишив місце події.

Патрульним надійшло повідомлення про водія транспортного засобу Ford Transit, який на вулиці Леваневського здійснив наїзд на дві припарковані автівки та місце події залишив. Вказаний автомобіль охоронці порядку виявили та зупинили на вулиці Колесниківській.

32-річний керманич був у стані сп'яніння. Це підтвердив огляд, який він пройшов на місці зупинки. Алкотестер зафіксував результат 2, 56 проміле алкоголю. Також поліцейські з’ясували, що чоловік керував автівкою без відповідної категорії.

На чоловіка інспектори склали 4 адмінматеріали:

 ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;

ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП;

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Чоловіка від керування автомобілем відсторонили. Далі рішення прийматиме суд.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

АТ «СМНВО-Інжиніринг» готове передати місту котельню Північного промвузла
Сегодня 14:09
У Сумах п'яний водій вчинив потрійну ДТП
Сегодня 13:27
Більше ніж 994 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф
Сегодня 13:06
Ранок на Сумщині почався обстрілами
Сегодня 12:01
У Сумах провели благодійний велопробіг
Сегодня 11:41
Служба зайнятості Сумщини допоможе обрати майбутню професію
Сегодня 10:26
Чиновники Конотопської РВА під час окупації привласнили 17 тонн дизпалива
Сегодня 10:24
В Охтирці в ДТП загинув мотоцикліст
Сегодня 10:20
За п'ятницю поліцейські нарахували 44 прильоти з боку рф
Сегодня 10:01
Конотопчанка стала кращою бомбардиркою збірної на чемпіонаті Європи
Сегодня 09:39
Сумські фігуристки продовжують підкорювати Францію
Сегодня 09:38
Діти з Сумщини за сприяння благодійників відпочинуть за кордоном
Сегодня 09:07
view counter

Статьи

Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
Сегодня 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
Вчера 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
Вчера 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Страхование КАСКО: преимущества
04.07.2022 18:35
10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
04.07.2022 15:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.