У Сумах п'яний водій вчинив потрійну ДТП Патрульні склали 4 адмінматеріали на нетверезого водія, який вчинив ДТП та залишив місце події.

Патрульним надійшло повідомлення про водія транспортного засобу Ford Transit, який на вулиці Леваневського здійснив наїзд на дві припарковані автівки та місце події залишив. Вказаний автомобіль охоронці порядку виявили та зупинили на вулиці Колесниківській.

32-річний керманич був у стані сп'яніння. Це підтвердив огляд, який він пройшов на місці зупинки. Алкотестер зафіксував результат 2, 56 проміле алкоголю. Також поліцейські з’ясували, що чоловік керував автівкою без відповідної категорії.

На чоловіка інспектори склали 4 адмінматеріали:

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;

ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП;

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Чоловіка від керування автомобілем відсторонили. Далі рішення прийматиме суд.