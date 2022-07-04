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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:14167

Сумський футзаліст відзначився дублем за збірну

Збірна України (U-19) впевнено долає Бельгію у матчі групи 6 основного раунду юнацького Євро-2022 і за підсумками двох ігрових днів стає восьмим учасником фінальної частини Євро-2022.

Матч 8 липня став протистоянням двох лідерів квартету. Бельгійці вчора обіграли Молдову – 6:0, а українці були сильнішими за андорців – 10:2.

Втім, початок першого тайму продемонстрував, що підопічні Віталія Одегова налаштовані рішуче. На шостій хвилині «синьо-жовті» вийшли вперед. Після пасу Британа нашу команду вивів вперед Калашник. До середини тайму перевага українців збільшувалася. Позначилося це і на рахунку. Квасній ударом здалеку вдруге змусив Бекса капітулювати.

Третій гол наша команда забила завдяки чудовому розіграшу стандарту. Квасній покотив на Британа, а Андрій від стійки вразив володіння суперника. Наприкінці тайму команда Віталія Одегова подвоїла свою перевагу. Знадобилося їй для цього всього тридцять секунд. Як підсумок, дубль Британа, а також голи Дичука і Ткачука за підсумками 20 хвилин встановили на табло рахунок 0:6.

Після перерви хід гри не змінився. Українці продовжували тиснути. Після асисту Калашника голом відзначився Скибчик, а до середини другого тайму до переліку бомбардирів долучився Малиновський.

Вирішив не відставати від вчорашнього графіку Британ. Андрію знову вдалося оформити хет-трик й вибитися у найкращі бомбардири команди. Довершив приємний результат для українців сумчанин Олександр Сметаненко. На останніх хвилинах Олександр оформив дубль й встановив на табло у Чореску підсумковий рахунок. 11:0 – друга переконлива звитяга підопічних Віталія Одегова.

Бельгія (U-19) – Україна (U-19) – 0:11 (0:6)

Голи: Калашник (6), Квасній (9), Британ (14, 18, 32), Дичук (18), Ткачук (19), Скибчик (24), Малиновський (29), Сметаненко (39, 40)

Юнацька збірна України (U-19) за підсумками двох ігрових днів стає восьмим учасником фінальної частини Євро-2022.

Нагадаємо, що іншими сімома командами, які зіграють на турнірі стануть збірні Іспанії, Хорватії, Португалії, Польщі, Франції, Румунії та Італії.

 

Спорт
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