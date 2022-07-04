АТ «СМНВО-Інжиніринг» готове передати місту котельню Північного промвузла Генеральний директор Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання-Інжиніринг» Володимир Лук’яненко вручив міському голові Сум Олександру Лисенку пакет документів із пропозицією передачі корпоративних прав теплогенеруючого підприємства ТОВ «КППВ» у комунальну власність за ціною одна тисяча гривень.

Цьому передувала кропітка підготовча робота. Зокрема, виконуючи попередні домовленості, АТ «СМНВО-Інжиніринг», як власник, передало у власність ТОВ «КППВ» все рухоме та нерухоме майно майнового комплексу з виробництва теплової енергії котельні Північного промвузла у тому числі теплогенеруюче обладнання та інше рухоме майно, будинки та споруди і, що особливо важливо – кваліфікований сертифікований персонал. Таким чином місто отримає повноцінний працездатний комплекс із виробництва теплової енергії.

– Ми зацікавлені в тому, щоб містяни були з теплом, тому й ухвалили рішення передати ТОВ «КППВ» у комунальну власність. Наші спеціалісти завжди готові у разі потреби і підтримати, і проконсультувати, адже завдання у нас одне – об’єднатися у цей непростий час і зробити все від себе залежне, щоб і підприємство, і мешканці Сум пройшли опалювальний сезон максимально комфортно, – зазначив Володимир Лук’яненко.

Уже на найближчій сесії депутати можуть розглянути питання передачі комплексу у комунальну власність.

Довідково. ТОВ «КППВ» забезпечує тепловою енергією близько 40% населення нашого міста, має ліцензії на виробництво та постачання тепла населенню міста Суми, та є одноособовим власником майнового комплексу з виробництва теплової енергії, у тому числі нерухомого майна та теплогенеруючого обладнання котельні Північного промвузла.

Текст листа про передачу

АТ «СМНВО-Інжиніринг»