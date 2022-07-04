У Роменського радіо новий керівник Про це повідомила представниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.

Засновники Міськрайонної радіостудії РОМЕН (міська та районна ради) ухвалили рішення щодо призначення керівником радіостанції Раїсу Волошко.

Раїса Миколаївна має великий досвід роботи у медіасфері. Загалом - 23 роки.

З 1995 по 2005 рік працювала диктором, оператором, редактором на місцевому телебаченні " Рутан", яке пізніше було перейменоване в "Ромен".

З 2005 по 2018 рік - очолювала редакцію місцевого проводового радіо "Ромен".

Саме вона була одним із ініціаторів переходу місцевого проводового радіо на ФМ-формат та підготувала пакет документів для отримання ліцензії на ФМ-мовлення.

Міськрайонна радіостудія РОМЕН має 24 години мовлення.

З них 4 години - це виробництво власного контенту, інше - ретрансляція РАДІО ПРОМІНЬ.

Наприкінці березня радіостанція припинила роботу через технічні проблеми та відсутність фінансування. Але засновники дійшли згоди щодо фінансових питань, і радіо у червні відновило мовлення.

Досі не вирішена проблема з ремонтом деякого обладнання, тож компанія поки здійснює трансляцію програм суспільного мовника.

Проте Раїса Миколаївна вже зараз активно працює над створенням власного контенту радіостудії.

Щиро бажаю Раїсі Миколаївні сил і натхнення, щоб у такий надскладний час оперативно та правдиво доносити інформацію до жителів Роменської громади.

Нагадаю, попередня очільниця радіостудії Людмила Василенко звільнилася за власним бажанням.