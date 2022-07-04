Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:36144

У Роменського радіо новий керівник

Про це повідомила представниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.

Засновники Міськрайонної радіостудії РОМЕН (міська та районна ради) ухвалили рішення щодо призначення керівником радіостанції Раїсу Волошко.

Раїса Миколаївна має великий досвід роботи у медіасфері. Загалом - 23 роки.

З 1995 по 2005 рік працювала диктором, оператором, редактором на місцевому телебаченні " Рутан", яке пізніше було перейменоване в "Ромен".

З 2005 по 2018 рік -  очолювала редакцію місцевого проводового радіо "Ромен".

Саме вона була одним із ініціаторів переходу місцевого проводового радіо на ФМ-формат та підготувала пакет документів для отримання ліцензії на ФМ-мовлення.

Міськрайонна радіостудія РОМЕН має 24 години мовлення.

З них 4 години - це виробництво власного контенту, інше - ретрансляція РАДІО ПРОМІНЬ.

Наприкінці березня радіостанція припинила роботу через технічні проблеми та відсутність фінансування. Але засновники дійшли згоди щодо фінансових питань, і радіо у червні відновило мовлення.

Досі не вирішена проблема з ремонтом деякого обладнання, тож компанія поки здійснює трансляцію програм суспільного мовника.

Проте Раїса Миколаївна вже зараз активно працює над створенням власного контенту радіостудії.

Щиро бажаю Раїсі Миколаївні сил і натхнення, щоб у такий надскладний час оперативно та правдиво доносити інформацію до жителів Роменської громади.

Нагадаю, попередня очільниця радіостудії Людмила Василенко звільнилася за власним бажанням.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Роменські поліцейські розшукали безвісти зниклого малолітнього хлопця
Сегодня 16:20
Взято під варту підозрюваного в розбещенні малолітньої
Сегодня 15:39
Сумський футзаліст відзначився дублем за збірну
Сегодня 15:14
У Роменського радіо новий керівник
Сегодня 14:36
АТ «СМНВО-Інжиніринг» готове передати місту котельню Північного промвузла
Сегодня 14:09
У Сумах п'яний водій вчинив потрійну ДТП
Сегодня 13:27
Більше ніж 994 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф
Сегодня 13:06
Ранок на Сумщині почався обстрілами
Сегодня 12:01
У Сумах провели благодійний велопробіг
Сегодня 11:41
Служба зайнятості Сумщини допоможе обрати майбутню професію
Сегодня 10:26
Чиновники Конотопської РВА під час окупації привласнили 17 тонн дизпалива
Сегодня 10:24
В Охтирці в ДТП загинув мотоцикліст
Сегодня 10:20
view counter

Статьи

Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
Сегодня 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
Вчера 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
Вчера 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Страхование КАСКО: преимущества
04.07.2022 18:35
10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
04.07.2022 15:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.