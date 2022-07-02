Сумські рятувальники отримали сто бронежилетів Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Рятувальники з початку війни знаходяться в епіцентрі подій. Ліквідація пожеж, евакуація людей, розбір завалів, розмінування – все це робота підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вони перші там, де небезпечно.

Рятують людей, часто ціною власного життя.

Сьогодні передали 100 бронежилетів Головному управлінню ДСНС у Сумській області, які будуть відправлені у прикордонні підрозділи.

Також забезпечили рятувальників мобільною електростанцією. Вона базується на основі причепа і передбачає підключення приладів різної потужності.

Цей генератор може забезпечити електроенергією щонайменше один під’їзд дев’ятиповерхівки.

Дякую рятувальникам за мужність і самовіддану працю!