За день ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини: один поранений Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 21:00 8 липня 2022.

За день ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини.

Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо).

Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.

Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них - влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує.